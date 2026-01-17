Allegri verso Milan-Lecce | Ho detto che ci sono cambi ma non so quali Oggi …

Allegri si prepara alla sfida tra Milan e Lecce, sottolineando l’incertezza sui possibili cambi in formazione. In conferenza stampa alla vigilia della partita, l’allenatore rossonero ha dichiarato di aver menzionato dei cambi, senza tuttavia specificarne i dettagli. La partita si avvicina e l’attenzione resta alta, anche in vista delle scelte che Allegri potrebbe apportare alla squadra.

"Ho detto che ci sono, ma non so quali. Oggi vedo la squadra". Queste le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Lecce su se ci sarà qualche cambio rispetto alla squadra titolare vista in Como-Milan 1-3. "Vediamo chi ha recuperato, Rafa Leao come sta. È stato decisivo, ma appena si toglie il fastidio può e deve fare molto meglio". Allegri continua con la sua analisi: "Fullkrug è entrato bene. Devo capire oggi chi è nelle condizioni migliori. Ci sarà da spingere, da correre. I cambi saranno importanti, lo sono stati a Como e nelle ultime. Non perché l'indovino io, ma perché si mettono a disposizione". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

