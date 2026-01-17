Allegri tutta fortuna | Ha più Culovic che schemi
Max Allegri continua a suscitare commenti e critiche, spesso legate alla sua fortuna più che alle strategie. Tra battute e riflessioni, si sottolinea come il suo approccio possa sembrare sovrastimato rispetto alle capacità tecniche e tattiche. È importante distinguere tra casualità e competenza, evitando di attribuire successi a semplici coincidenze, e riconoscere il valore reale di un lavoro ben strutturato nel calcio.
Il culo aiuta gli audaci, ma qui si sta esagerando. Max Allegri s ta superando i grandi maestri del lato B, i Sacchi, gli Ancelotti, e per carità, non è mica un delitto essere baciati dalla fortuna, ma per cortesia non facciamo passare ’sta roba come «grande strategia del maestro livornese». La partita (vinta) contro il Como - simile a molte altre, tra l’altro - è il riassunto del culissimo che sta permettendo al suo Milan di combattere in zona scudetto: 45’ minuti che definirli «di sofferenza» gli fai un regalo e in cui il Como ha fatto sembrare il Diavolo 7 volte campione d’Europa una squadra piccina-picciò. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
