Allegri risponde alle critiche | Fortuna? Ce la siamo cercata

In risposta alle recenti contestazioni, Massimiliano Allegri ha sottolineato l’impegno e il lavoro del Milan, rifiutando le interpretazioni legate alla fortuna. Dopo la vittoria a Como, l’allenatore ha difeso il percorso della squadra, evidenziando la professionalità e la determinazione del gruppo. La vigilia è caratterizzata da un tono di fiducia e attenzione, con Allegri che si impegna a mantenere il focus sull’obiettivo stagionale.

Vigilia carica di messaggi in casa rossonera. Massimiliano Allegri difende il percorso del Milan e respinge le polemiche nate dopo il successo di Como. Per il tecnico, quella gara era uno snodo: «Dovevamo restare sul treno delle prime quattro. Abbiamo giocato una bella partita, interpretata in modo diverso. Maignan è stato decisivo, noi bravi a portare a casa il risultato: era quello che contava». Sulle accuse di "fortuna", la risposta è netta: «La fortuna fa parte della vita, più te la vai a cercare, meglio è. Parlare solo di questo è una mancanza di rispetto per chi lavora qui». Allegri ribadisce la linea: obiettivo chiaro e umiltà.

