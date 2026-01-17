Allegri profetico | ecco i gol di Rabiot Per il Milan un colpo di mercato incredibile

Nel match tra Milan e Como, Adrien Rabiot si è distinto per la sua prestazione, contribuendo alla vittoria dei rossoneri. In questa analisi, vengono illustrate le sue caratteristiche tecniche e la sua influenza in campo, offrendo un quadro completo della sua partecipazione alla partita. Un approfondimento utile per chi desidera comprendere meglio il ruolo del centrocampista francese nel contesto della squadra e del campionato.

Como-Milan 1-3, i rossoneri hanno vinto facendo fatica contro la squadra di Fabregas, ma si sono portati a casa comunque tre punti fondamentali per il campionato. Nel primo tempo il Milan è stato tenuto in piedi dalle parate di Mike Maignan, mentre tra la fine del primo tempo e la ripresa è stato Adrien Rabiot a salire in cattedra con due gol e un rigore procurato. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani.

