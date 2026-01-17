Allegri | Noi fortunati? È una mancanza di rispetto

Da ilnerazzurro.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, Massimiliano Allegri ha commentato la stagione del Milan e le dinamiche del campionato. Rispondendo alle affermazioni sul loro stato di fortuna, l’allenatore ha sottolineato come questa percezione rappresenti una mancanza di rispetto. La partita di domani sera a San Siro si presenta come un’occasione importante per i rossoneri di confermare il proprio percorso e affrontare con attenzione le rivali in classifica.

Allegri. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce, in programma domani sera a San Siro, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla stagione del Milan e sul confronto con le principali rivali per il vertice. In conferenza stampa, il tecnico rossonero ha risposto alle domande sul distacco da Inter e Napoli, inquadrando il tema in una prospettiva più ampia legata al percorso degli ultimi anni. Allegri ha sottolineato come il divario sia figlio di cicli e continuità differenti: “ È una questione degli ultimi anni in cui l’Inter ha sempre vinto o è arrivata seconda, il Napoli negli ultimi tre anni ha vinto lo Scudetto “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

Leggi anche: Verso Milan-Lecce, Allegri: “Noi fortunati? Mancanza di rispetto”

Leggi anche: Il Milan vince solo con la fortuna? Allegri tuona: “Una mancanza di rispetto per tutti. Fabregas …”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Allegri risponde alle critiche: Como snodo cruciale. Noi fortunati? Mancanza di rispetto

Video Allegri risponde alle critiche: Como snodo cruciale. Noi fortunati? Mancanza di rispetto

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.