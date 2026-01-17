Nella conferenza stampa alla viglia di Milan-Lecce, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha sottolineato l’ambizione della società e l’importanza di mantenere alta la qualità del team. Ha anche elogiato il portiere Maignan, definendolo un elemento di livello mondiale. Queste dichiarazioni riflettono l’obiettivo del Milan di consolidare la propria posizione in campionato, puntando su un gruppo compatto e motivato.

Quanto vale Mike Maignan per il Milan? Massimiliano Allegri risponde così alla vigilia di Milan-Lecce: "Però è importante, capitano, giocatore di livello mondiale. È importante averli perché si assumono responsabilità. Penso che per Maignan siano normalità le parate, quindi livello alto". Il possibile rinnovo di Maignan può essere segnale di ambizione della società Milan? L'allenatore rossonero risponde così: "La società è ambiziosa e deve giocare la Champions League ogni anno. Una cosa fondamentale per la società. Poi è arrivato Fullkrug, la società è stata veloce. Sono molto contento. Stanno migliorando tutti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “La società Milan è ambiziosa. Maignan di livello mondiale”

Leggi anche: Allegri svela su Maignan: «La società sta lavorando sul futuro per definire rinnovi importanti». L’annuncio prima di Milan Verona

Leggi anche: Maignan tiene in vita il Milan, Allegri avverte: “Il rinnovo è un problema della società. I giocatori da 100 milioni devono stare qui”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Maignan tiene in vita il Milan Allegri avverte | Il rinnovo è un problema della società I giocatori da 100 milioni devono stare qui.

Allegri: "Buon punto, rischiavamo di perdere. L'arbitro? Prima volta a San Siro, la prossima..." - Prima di parlare di campo, il commento di Allegri sull’arbitro Crezzini, classe 1993, che ha esordito in A solo a maggio 2025. gazzetta.it

Milan, Allegri richiama i suoi: cosa ha deluso il tecnico - Il Milan è ancora un cantiere in evoluzione e Allegri approfitterà della sosta per migliorare alcuni aspetti della squadra. corrieredellosport.it

Allegri via, è già rivoluzione Milan: l’annuncio nella notte - Il Milan si ferma di nuovo e Allegri finisce nel mirino dei tifosi Delusione enorme per il Milan che arriva alla pausa con un ... diregiovani.it

Allegri: "La società è ambiziosa. Sono contento dei giocatori che ho in rosa" x.com

La battuta di Allegri: “Il rinnovo di Maignan Problema della società” Dopo la grande prestazione contro il Como, è arrivata anche la benedizione di Massimiliano Allegri: “Il rinnovo più difficile per Furlani dopo una serata così È un problema della socie - facebook.com facebook