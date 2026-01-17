Nella vigilia della partita contro il Lecce, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha aggiornato la squadra sugli infortunati, con Pavlovic in forse. Si prospetta un possibile turnover, in vista di una gestione oculata delle energie in vista delle prossime sfide. La concentrazione resta alta, e il tecnico valuta attentamente le scelte da adottare per affrontare al meglio l’incontro.

Vigilia di scelte e gestione delle energie in casa Milan. Massimiliano Allegri fa il punto sugli infortunati e apre al turnover prima della sfida contro il Lecce. Strahinja Pavlovic è in forte dubbio: fino a ieri non poteva colpire di testa e difficilmente sarà della partita. Gimenez resta fuori. Per il resto, quadro complessivamente positivo, ma con rotazioni in vista: «È la quarta gara in due settimane, qualche cambio ci sarà ». Il messaggio è chiaro: risultato prima di tutto. «Anche quando si gioca meno bene, va portato a casa l’obiettivo. Arrivare nelle prime quattro è la priorità». Sulle scelte, Allegri prende tempo: «Decido dopo l’allenamento. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Allegri fa il punto: Pavlovic verso il forfait, turnover in vista

