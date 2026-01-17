Allegri fa il punto | Pavlovic verso il forfait turnover in vista
Nella vigilia della partita contro il Lecce, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha aggiornato la squadra sugli infortunati, con Pavlovic in forse. Si prospetta un possibile turnover, in vista di una gestione oculata delle energie in vista delle prossime sfide. La concentrazione resta alta, e il tecnico valuta attentamente le scelte da adottare per affrontare al meglio l’incontro.
Vigilia di scelte e gestione delle energie in casa Milan. Massimiliano Allegri fa il punto sugli infortunati e apre al turnover prima della sfida contro il Lecce. Strahinja Pavlovic è in forte dubbio: fino a ieri non poteva colpire di testa e difficilmente sarà della partita. Gimenez resta fuori. Per il resto, quadro complessivamente positivo, ma con rotazioni in vista: «È la quarta gara in due settimane, qualche cambio ci sarà ». Il messaggio è chiaro: risultato prima di tutto. «Anche quando si gioca meno bene, va portato a casa l’obiettivo. Arrivare nelle prime quattro è la priorità». Sulle scelte, Allegri prende tempo: «Decido dopo l’allenamento. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Le ultime da Milanello: Leao forse titolare, Pavlovic verso il forfait a Como
Leggi anche: Allegri: "Como per noi è stato uno snodo. Pavlovic a Lecce? Difficile... E farò turnover"
Botta e risposta De Rossi-Allegri sullo scavetto di Pavlovic. “Dal Milan mi aspetto altro”,…; Allegri: «Il gesto di Pavlovic? È il bello del calcio, episodi che se li guardi a distanza fanno sorridere»; Allegri: Dobbiamo rimanere nelle prime quattro. Pavlovic e Fullkrug non ci sono; Allegri sulla buca di Pavlovic: Sono episodi che fanno sorridere. De Rossi? Ha grandi potenzialità.
Milan, infortuni Fullkrug e Pavlovic: Allegri annuncia i tempi di recupero - Buone notizie in casa Milan in merito all'infortunio di Fullkrug e all'infortunio di Pavlovic. fantamaster.it
Milan, Allegri chiarisce su stop Fullkrug e Pavlovic, il giudizio su Cassano e il ricordo delle scuole saltate grazie a Tomba - Il tecnico rossonero Allegri non teme il campo fatto allargare da Fabregas a Como e racconta la sua esperienza da tedoforo, ricordando le imprese di Tomba ... sport.virgilio.it
Como-Milan, Allegri fa la conta: “Fullkrug e Pavlovic fuori, Leao ci sarà” - Nel difficile recupero contro i lariani i rossoneri cercano un successo per ripartire dopo i due pareggi in fila: “Pressano molto e hanno qualità, ma noi dobbiamo fare punti” ... ilgiorno.it
Milanissimo. . Allegri non gira intorno al punto Se esistono giocatori da 100 milioni e altri da 1 milione, una ragione c’è: il valore fa la differenza. I campioni alzano il livello e aumentano le possibilità di vincere Per questo è giusto che il Milan punti su gran - facebook.com facebook
Le parole di Massimiliano Allegri prima di Como-Milan: il punto su Füllkrug e sulla sfida contro Fabregas x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.