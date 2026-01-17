Allegri commenta la sfida contro il Lecce, sottolineando l'importanza dello spirito di squadra per raggiungere l’obiettivo Champions. Il tecnico rossonero evidenzia la difficoltà di inserire Pavlovic a Lecce e annuncia un turno di turnover, ricordando che il successo si costruisce sia con il gioco che con i risultati, anche nelle occasioni meno brillanti. Una partita chiave per il Milan nel percorso stagionale.

Il tecnico rossonero sulla sfida di San Siro contro i salentini: "Sarà importante avere lo spirito di squadra giusto per arrivare all'obiettivo, che è la Champions e che si raggiunge giocando bene ma ottenendo risultato anche quando si gioca meno bene. Ora serve lavorare per migliorare in costruzione" Al Milan che insegue l'Inter, e di conseguenza lo scudetto, capitano cose strane. Per esempio di riuscire nell'impresa di sbancare Como - dove nessuno aveva mai vinto quest'anno - e poi di presentarsi al cospetto del Lecce con un certo timore. Legittimo: il Diavolo contro le squadre delle zone basse sta faticando molto più del lecito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Como per noi è stato uno snodo. Pavlovic a Lecce? Difficile... E farò turnover"

Leggi anche: Calcio, Allegri: “A Como saremo senza Füllkrug e Pavlovic”

Leggi anche: Milan-Lecce, Allegri pensa al turnover: Pulisic verso il ritorno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Como Milan Allegri nel pre gara | Stasera è una partita complicata il Como ha caratteristiche ben precise Su Fullkrug…; Il Milan di Allegri non è fortunato ma esalta le qualità dei suoi campioni; Ordine | Quello del Milan è un urlo nella notte Saranno messi sotto processo Il motivo.

Braglia dopo Como Milan va contro Allegri: «Ottimo allenatore, ma non è un grande per questo motivo. Ieri la differenza l’ha fatta Maignan che ha parato» - facebook.com facebook

Spalletti tra Fabregas e Allegri: “Ho visto due volte Como-Milan, ho imparato da entrambi” x.com