Allarme verde in Via V Alpini il sindaco rassicura

Il sindaco ha annunciato che il taglio di alcuni alberi in via V Alpini è finalizzato a garantire la sicurezza e migliorare l'accessibilità dell'area. L'intervento, necessario per abbattere barriere architettoniche e prevenire potenziali rischi, sarà eseguito con attenzione e nel rispetto delle normative vigenti. La comunità sarà aggiornata sugli sviluppi e sui tempi di completamento dei lavori.

"Il taglio di alcuni alberi in via V Alpini è necessario per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche. E ogni albero abbattuto verrà nuovamente piantumato". L'amministrazione comunale butta acqua sul fuoco dopo l'allarme peril verde segnalato dai residenti in via V Alpini di Morbegno. Alcuni lettori si sono detti preoccupati per il taglio. Abbiamo subito girato le lamentele al sindaco di Morbegno Patrizio Del Nero che ha spiegato le ragioni dell'intervento, un'operazione "necessaria per il processo di riqualificazione della zona" e, "in particolare, del marciapiede".

