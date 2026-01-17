Alla scoperta della Diaccia Botrona

Alla scoperta della Diaccia Botrona CASTIGLIONE È un’opportunità per esplorare uno degli ambienti naturali più belli e significativi della Maremma. Questa riserva offre un paesaggio vario, ricco di biodiversità, ideale per conoscere da vicino la flora e la fauna locali. Un percorso che permette di apprezzare la natura in modo sostenibile e consapevole, valorizzando l’importanza di preservare questi ambienti unici.

CASTIGLIONE Un'occasione per scoprire uno degli ambienti naturali più suggestivi della Maremma da una prospettiva insolita e dinamica. Domani è in programma un' escursione gratuita in mountain bike all'interno della Diaccia Botrona. L'iniziativa propone un itinerario ad anello lungo le rive dell'antico lago Prile, bacino che in epoca etrusca e romana occupava gran parte della pianura e che oggi ha lasciato spazio a un ecosistema di straordinario valore ambientale. Il percorso si snoda tra canali, argini e specchi d'acqua, offrendo ai partecipanti la possibilità di immergersi nei silenzi della riserva e di ammirare ampi panorami, tra natura incontaminata e tracce della storia del territorio.

