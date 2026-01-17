Alla Ruota della Fortuna ci giocavo da piccola | mai pensavo di andare e vincere

Da bambina, trascorrevo spesso il tempo a giocare alla Ruota della Fortuna con mia sorella, sotto la conduzione di Mike Bongiorno. Mai avrei immaginato di poter un giorno partecipare e vincere. Questa esperienza rappresenta un ricordo speciale della mia infanzia, legato a momenti di semplicità e sogni condivisi. Ora, a distanza di anni, questa storia si arricchisce di un significato più profondo, simbolo di speranza e perseveranza.

Le battute tra Gerry Scotti e Samira Lui scandiscono la puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 15 gennaio, il campione "al lavoro" prima di giocare - La sintonia che unisce Gerry Scotti e Samira Lui è sempre più forte ed è evidente anche nella puntata di giovedì 15 gennaio 2026 de La Ruota della Fortuna ... libero.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e le “dure leggi” del gioco. Poi il colpo di scena - Come ogni sera torna in onda La Ruota della Fortuna: la puntata del 26 novembre si è svolta come di consueto, con i giochi ormai classici che sono diventati l’anima e il cuore del programma, come ... dilei.it

LORIS REGGIANI – Romagna, amici e paddock: gli anni che non torneranno – Mig Babol Ep. 17 S. 2

Frecciatina di Stefano De Martino alla Ruota della Fortuna! Durante la puntata di ieri, commentando la partita in corso Stefano si è rivolto a Herbert in maniera ironica: “È una questione di fortuna caro Herbert, non di abilità. Qui in questo studio non bisogna sa - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.