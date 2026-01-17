Alla Ruota della Fortuna ci giocavo da piccola | mai pensavo di andare e vincere
Da bambina, trascorrevo spesso il tempo a giocare alla Ruota della Fortuna con mia sorella, sotto la conduzione di Mike Bongiorno. Mai avrei immaginato di poter un giorno partecipare e vincere. Questa esperienza rappresenta un ricordo speciale della mia infanzia, legato a momenti di semplicità e sogni condivisi. Ora, a distanza di anni, questa storia si arricchisce di un significato più profondo, simbolo di speranza e perseveranza.
Falconara (Ancona), 17 gennaio 2026 – Sin da piccola, “a casa della nonna, giocavo con mia sorella Sara alla Ruota della fortuna che, allora, era condotta da Mike Bongiorno”. Mai, però, avrebbe pensato in futuro “di partecipare da concorrente al programma”, oggi guidato da Gerry Scotti. Anche se partecipare, stavolta, appare un po’ di riduttivo. Partecipare e vincere, sarebbe l’espressione più corretta. Cioè, vincere l’incredibile cifra di 56.200 euro. Ecco quanto conquistato da Yersi Graziosi, 36enne falconarese, nel popolare quiz televisivo di Canale 5. La collaboratrice scolastica, mercoledì sera, ha centrato 32. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
