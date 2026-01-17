Alessia Orro e Ofelia Malinov derby rovente tra registe e il Fenerbahce perde! Sylla a riposo

Nel pomeriggio si sono disputate sei partite della 16ª giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Tra gli incontri, il derby tra Alessia Orro e Ofelia Malinov ha visto il Fenerbahçe perdere, mentre Sylla è rimasta a riposo. Un turno che ha offerto molte novità e risultati interessanti nel campionato turco di pallavolo femminile.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.