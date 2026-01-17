Alessia Orro e Ofelia Malinov derby rovente tra registe e il Fenerbahce perde! Sylla a riposo
Nel pomeriggio si sono disputate sei partite della 16ª giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Tra gli incontri, il derby tra Alessia Orro e Ofelia Malinov ha visto il Fenerbahçe perdere, mentre Sylla è rimasta a riposo. Un turno che ha offerto molte novità e risultati interessanti nel campionato turco di pallavolo femminile.
Nel pomeriggio odierno si sono giocate sei partite valide per la 16ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Secondo stop consecutivo per il Fenerbahce Istanbul: dopo quello inatteso di settimana scorsa sul campo del Turk Hava Yollari, il sestetto di coach Marcello Abbondanza è crollato sempre al tie-break nel big match contro lo Zeren Spor Ankara. La compagine della capitale si è imposta al Burhan Felek Salonu per 3-2 (25-22; 21-25; 25-23; 22-25; 16-14), a tenere botta è stato l’appassionante duello tra le palleggiatrici italiane: da una parte Alessia Orro, miglior giocatrice degli ultimi Mondiali e reduce da una grande prestazione in Champions League contro Novara; dall’altra Ofelia Malinov, che in terra anatolica sta trovando nuova linfa. 🔗 Leggi su Oasport.it
