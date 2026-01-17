Al Nordio il nuovo liceo del Made in Italy | sarà l' unico in regione

Il liceo Nordio di Trieste sarà il primo in Friuli Venezia Giulia a offrire un indirizzo dedicato al Made in Italy. L’approvazione da parte della giunta regionale, avvenuta il 16 gennaio, ha confermato l’apertura di questa nuova specializzazione, che arricchirà l’offerta formativa della scuola artistica. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per valorizzare il patrimonio culturale e industriale della regione.

La modifica al piano di dimensionamento della rete scolastica dopo la delibera di stamattina. Permetterà di approfondire "le eccellenze del territorio", ma servono i numeri: l'Ufficio scolastico regionale dovrà controllare che ci siano abbastanza iscrizioni e che l'organico sia sufficiente Al liceo Nordio arriva il Made in Italy. Ieri, 16 gennaio, la giunta regionale ha approvato l'apertura del nuovo indirizzo e l'artistico di Trieste sarà l'unico a offrirlo in Friuli Venezia Giulia. Il percorso permetterà di approfondire settori artistico-culturali come la moda, l'arredo, l'enogastronomia e la meccanica: a proporla l'assessora regionale all'Istruzione Rosolen, che l'ha chiamata “un'opportunità innovativa che punta a valorizzare le eccellenze del territorio, dall'artigianato artistico alla cantieristica navale”. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

