Akragas il presidente La Porta pronto per il grande salto | Ripartiti dalle macerie ma torneremo fra le big

Il presidente La Porta di Akragas si mostra fiducioso nel futuro del club, dopo un percorso di rinascita iniziato dalle difficoltà. Con un bilancio positivo e la volontà di risalire le gerarchie del calcio siciliano, la società punta a consolidare la propria posizione tra le realtà più importanti della regione. Un impegno che riflette la determinazione di ripartire dalle basi per riconquistare il prestigio di un tempo.

L’imprenditore, subentrato dopo il fallimento, fa il punto: "Abbiamo tutto per competere col Priolo". Dopo decenni l’Esseneto avrà l’illuminazione: "Potremo ospitare amichevoli con Palermo e Catania. Fallire la promozione? Neppure da pensare". L’appello per il futuro Un bilancio “oltre ogni aspettativa” e la convinzione che Agrigento possa tornare a occupare un posto di rilievo nel calcio siciliano. Salvatore La Porta, presidente dell’Akragas, parla con entusiasmo del suo primo anno alla guida del club e del percorso di rinascita avviato dopo stagioni difficili culminate con il fallimento proprio nel decimo anniversario dalla storica promozione in Serie C del 2015. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

L'Akragas guarda già avanti, La Porta: "Siamo caduti, ma ci siamo rialzati e corriamo per vincere questo campionato” - Il numero uno dei biancazzurri elogia la prestazione: “È stata una partita stratosferica, carattere, voglia, fame di vittoria: si percepiva da tutti i pori” ... agrigentonotizie.it