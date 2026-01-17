Aggressioni liti e disordini | chiusi due bar nella zona di via Dante

Due bar nella zona di via Dante sono stati definitivamente chiusi dalla polizia, dopo precedenti sospensioni per comportamenti che hanno turbato l’ordine pubblico. Le autorità hanno deciso di adottare questa misura per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, in seguito a recenti episodi di aggressioni, liti e disordini nelle attività coinvolte. La decisione mira a prevenire ulteriori situazioni di disagio nella zona.

La polizia dispone un'ulteriore chiusura per due locali già oggetto di sospensione per turbativa dell'ordine pubblico, recentemente adottati. Nella giornata del 16 gennaio, operatori della Divisione Pas hanno eseguito i provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni, applicando l'articolo 100 del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza per 7 e 10 giorni nei confronti di due bar nella zona di viale Dante in città. Le misure – fa sapere la questura - costituiscono la conseguenza di un'attività di controllo del territorio nell'ambito dei servizi ad alto impatto organizzati nel fine settimana.

