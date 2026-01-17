Aggressioni con coltello i casi aumentano tra giovanissimi | l’Italia nella morsa della violenza

Gli episodi di aggressioni con coltello tra i giovani stanno crescendo in tutta Italia. Dai grandi centri urbani alle periferie, si registra un aumento dei casi, con particolare preoccupazione per la fascia più giovane. A Milano, nel solo 2025, sono state denunciate numerose situazioni di violenza, evidenziando la diffusione di comportamenti a rischio. È necessario affrontare questa problematica con attenzione e strategie di prevenzione efficaci.

Per strada, in spiaggia e persino a scuola: l’emergenza dei ragazzi armati di coltello dilaga da Nord a Sud. Il pugnale sembra essere diventato un oggetto indispensabile nelle tasche dei giovanissimi, che lo acquistano per pochi euro sul web o addirittura nei negozi sotto casa. L’ennesima tragedia, avvenuta ieri a La Spezia, con l’accoltellamento e la morte di un 18enne tra i banchi di scuola, riporta l’attenzione mediatica sulla violenza tra i giovanissimi e sul possesso e l’uso delle armi bianche. Le lame da taglio, di qualsiasi tipo o forma, sono sempre più in voga negli zaini e nelle tasche degli adolescenti italiani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Aggressioni con coltello, i casi aumentano tra giovanissimi: l’Italia nella morsa della violenza Leggi anche: Influenza, aumentano i casi in Italia con il picco atteso tra dicembre e gennaio Leggi anche: Italia “smarrita” e “scossa” da una nuova ondata di violenza: giovanissimi uccisi, aggressioni casuali e truffe agli anziani Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Coltello in classe, studente ucciso a scuola: allarme armi tra giovanissimi - Un coltello portato dall’esterno, una classe come teatro dell’aggressione, decine di studenti sotto shock. cronachedellacampania.it Aggressione omofoba a Genova, 19enne sfregiato con coltello: la denuncia di Arcigay - Leggi su Sky TG24 l'articolo Aggressione omofoba a Genova, 19enne sfregiato con coltello: la denuncia di Arcigay ... tg24.sky.it

Inghilterra, aggressioni con coltello in treno: molti feriti. Starmer: «Attacco terribile», due arresti - La Bbc scrive che, secondo la polizia, l'allarme è scattato alle 19:39 e sul posto sono intervenuti oltre 30 agenti, compresi ufficiali armati. ilmessaggero.it

Controllo o caos. Non c'è via di mezzo. Nel VIDEO 2 della serie CTD vedi la tecnica che fa la differenza: il controllo reciproco Nelle aggressioni reali da coltello: Hai 0,16 secondi per reagire La distanza è quasi sempre sotto 1 metro Il coltello appare al - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.