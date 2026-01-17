Africa la nuova politica Usa per gli aiuti sanitari | meno soldi e progetti specifici

Nel 2025, l’amministrazione Trump ha avviato una riduzione dei fondi Usaid destinati all’Africa, concentrando gli aiuti sanitari su progetti più mirati e con minori risorse. Questa nuova politica segna un cambiamento rispetto alle strategie precedenti, influenzando le iniziative di assistenza sanitaria nel continente. Di seguito, analizziamo le implicazioni di questa riduzione e le possibili conseguenze per i programmi sanitari africani.

Il 2025 si è aperto con il copioso taglio, deciso dall’appena insediata amministrazione Trump, dei fondi di Usaid destinati all’Africa. In un solo colpo sono stati portati via miliardi di dollari a favore, soprattutto, della sanità nel continente africano. Medicine legate alla lotta all’Aids, formazione di nuovi medici, sostentamento di importanti istituti: improvvisamente sono mancate risorse per l’intero comparto sanitario finanziato con gli aiuti di Washington. L’anno appena trascorso tuttavia, si è chiuso con una novità in tal senso: gli Usa hanno infatti deciso d i stringere accordi sanitari con alcuni singoli Paesi africani. 🔗 Leggi su It.insideover.com

