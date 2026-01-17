Affidopoli | e ora? Occhi puntati sui dirigenti Adesso rischiano di fare da parafulmine

Affidopoli si concentra ora sui dirigenti coinvolti, sollevando interrogativi sulle responsabilità e sui rischi individuali. Chi firma decisioni, chi sostiene i costi e chi potrebbe essere chiamato a rispondere in prima persona? La situazione apre uno spazio di analisi sulle responsabilità all’interno delle strutture di comando, evidenziando la complessità della vicenda e le possibili implicazioni per coloro che rivestono ruoli di leadership.

Affidopoli, la partita si sposta sui dirigenti: chi firma, chi paga e chi rischia di diventare un ‘parafulmine’. È qui che oggi si gioca il match più delicato dell’ inchiesta. Non nelle dichiarazioni isolate, ma nelle scelte (o nelle non scelte) di chi, dentro l’amministrazione comunale, non avrebbe tratto alcun vantaggio personale dal sistema corruttivo che viene contestato e che, anzi, potrebbe averne pagato il prezzo in termini di pressioni, clima di lavoro e responsabilità formali. Con un rischio sempre più concreto: finire appunto a fare da parafulmine. L’indagine della Procura resta aperta e in pieno movimento dopo l’ultimo interrogatorio di Massimiliano Santini di giovedì scorso, durato sei ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

