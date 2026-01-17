Affari Tuoi la concorrente ha paura di Gennarino | le parole di De Martino fanno infuriare il web

La recente puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, ha suscitato numerose reazioni online. Tra i momenti più commentati, le parole del conduttore nei confronti di Rosmara, concorrente dalla Basilicata, hanno acceso il dibattito sul web. La trasmissione continua a essere al centro di discussioni, evidenziando come alcuni episodi possano influenzare l’immagine dello show e dei suoi partecipanti.

Sta facendo ancora discutere la puntata di giovedì scorso di Affari Tuoi. Il programma condotto da Stefano De Martino ha avuto come protagonista la pacchista della Basilicata (Rosmara, il suo nome), ma non solo. Rosmara ha aperto il pacco contenente “Gennarino”, il cane mascotte del programma, ma ha ammesso di avere paura dei cani. Quando il cagnolino ha fatto il suo ingresso in studio è rimasta pietrificata. "Accarezzalo tu" ha detto la giovane al fidanzato. Il gesto non è passato inosservato e il dottore ha avvertito De Martino con la classica telefonata. A quel punto il conduttore si è visto costretto ad allontanare Gennarino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

