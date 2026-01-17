Affari tuoi la battuta politica di Ballerina De Martino | Cretino

Herbert Ballerina, comico e attore campobassano, ha fatto notizia durante una puntata di Affari tuoi con una battuta politica che ha suscitato sorpresa in studio. La sua frase, rivolta a De Martino, ha portato un momento inaspettato nel contesto del quiz televisivo, mostrando come l’umorismo possa a volte sfiorare temi delicati. Questa incursione ha attirato l’attenzione, evidenziando il ruolo di Ballerina come novità comica della stagione.

"Buonasera, Herbert Ballerina da Campobasso. Io lavoro sui social. sono un socialista". La battuta del pacchista disturbatore dall'inedito sapore politico fa calare il gelo in studio ad Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1 di cui l'ex spalla di Maccio Capatonda è la novità comica di questa stagione. E il conduttore Stefano De Martino, dopo avergli chiesto se facesse "l'influencer" e con il pubblico in sala silente e dopo qualche secondo di esitazione, lo bolla con una carezza: "Sei un cretino.". Il siparietto iniziale, ormai un momento topico del programma, introduce la gara dei gemelli Maurizio e Marco da Varazze, apprezzatissimi pacchisti della Liguria per i quali venerdì 16 gennaio è arrivato, finalmente, il grande momento, l'occasione per confrontarsi con il Dottore e la Dea Bendata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, la battuta politica di Ballerina. De Martino: "Cretino" Leggi anche: Affari Tuoi, De Martino-Herbert Ballerina: esplode ancora la tensione Leggi anche: Affari Tuoi, Herbert Ballerina gela De Martino: "Fatti la doccia". Poi... Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Stefano De Martino, la battuta su Raoul Bova assente da Affari tuoi (poi il gesto dell'attore); Raoul Bova non si presenta ad Affari Tuoi, la battuta di De Martino a Frassica; Antonio Ricci contro la Rai per Affari Tuoi che induce il gioco d'azzardo, perché Meloni non interviene?; Nanni Moretti, al cinema Nuovo Sacher lo striscione contro Netanyahu: «Criminale pazzo». Antonio Ricci al veleno su Affari tuoi: “Una delle cose più schifose, dovrebbe intervenire la politica” - Ecco cosa ha dichiarato il creatore di Striscia la Notizia Antonio RiccI in merito al programma di Rai Uno Affari ... isaechia.it

