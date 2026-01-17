Aeffe, incontro al teatro della Regina. Dipendenti contro i licenziamenti.

Aeffe torna al centro dell’attenzione con un incontro pubblico al Teatro della Regina, martedì alle 10. I dipendenti, licenziati e non, insieme ai sindacati, si confrontano sulla situazione aziendale e sui licenziamenti. L’appuntamento rappresenta un momento di ascolto e dialogo tra lavoratori e rappresentanti, nel tentativo di affrontare le problematiche attuali e cercare soluzioni condivise.

Il terremoto in casa Aeffe non accenna a placarsi e i dipendenti, licenziati e non, fanno fronte comune e insieme ai sindacati, convocano un incontro pubblico al Teatro della Regina, in programma martedì alle 10. "Il diavolo veste Aeffe: incontro contro i licenziamenti", recita il volantino diffuso sui social nel pomeriggio di ieri da Cgil e Filctem Cgil Rimini. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di discutere collettivamente la situazione dei lavoratori dell’azienda di moda di San Giovanni in Marignano, che dallo scorso ottobre ha annunciato 221 esuberi complessivi tra la sede romagnola e quella di Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

