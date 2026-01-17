Addio Tony ragazzo del Santa Tecla Innamorato della vita e delle note

Tony, ragazzo del Santa Tecla, era un appassionato amante della vita e della musica. Trasferitosi a Milano da bambino, ha intrecciato le sue esperienze artistiche e personali con il contesto cittadino, lasciando un'impronta sincera e autentica. La sua passione e il suo spirito vivace rimarranno un ricordo di questa comunità, che ne conserva il ricordo con rispetto e affetto.

La Milano di Tony Dallara: il Santa Tecla, l’atelier per dipingere, la casa all’Arco della Pace e gli ultimi concerti alla Arlati - Originario di Campobasso, l’urlatore di Romantica e Come Prima morto oggi, venerdì 16 gennaio, è cresciuto in città. msn.com

#16gennaio2026 ADDIO A TONY DALLARA Caro Tony, eri uno dei cosiddetti urlatori ed hai segnato la storia della musica leggera italiana. Non ti dimenticheremo. Ciao Tony #tonydallara - facebook.com facebook

Addio a Tony Dallara, uno dei più grandi protagonisti della musica italiana x.com

