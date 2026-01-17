Addio Tony ragazzo del Santa Tecla Innamorato della vita e delle note
Tony, ragazzo del Santa Tecla, era un appassionato amante della vita e della musica. Trasferitosi a Milano da bambino, ha intrecciato le sue esperienze artistiche e personali con il contesto cittadino, lasciando un'impronta sincera e autentica. La sua passione e il suo spirito vivace rimarranno un ricordo di questa comunità, che ne conserva il ricordo con rispetto e affetto.
A Milano era arrivato da bambino, legando a doppio filo le sue esperienze artistiche e personali con quelle della città. Scomparso ieri a Milano all’età di 89 anni, Tony Dallara era rimasto sempre l’ex ragazzo del Santa Tecla innamorato della vita e della musica. Una passione che, dopo il trasferimento da Campobasso assieme ai suoi quattro fratelli, gli aveva infuso il padre Battista, ex corista della Scala. Proprio a Milano Antonio (Lardera) aveva iniziato a lavorare prima come barista e poi come fattorino all’etichetta discografica Music entrando in contatto col direttore Walter Guertler che, dopo averlo sentito cantare, l’avrebbe messo sotto contratto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
