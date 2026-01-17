Addio alle manine appiccicose colorate l’Europa boccia le sticky hands | Pericolose rischio strangolamento per i bambini

L’Unione europea ha emesso un avviso attraverso il sistema Safety Gate riguardo alle sticky hands, considerate pericolose per i bambini. Le autorità europee evidenziano il rischio di strangolamento associato a questi giocattoli, invitando i genitori a prestare attenzione e a evitare l’uso di prodotti potenzialmente dannosi. È importante informarsi e adottare misure di sicurezza per proteggere i più piccoli.

Nelle scorse ore il sistema Safety Gate dell'Unione europea ha lanciato l'allarme: attenzione alle stick hands. Ovvero, le classiche manine appiccicose colorate. Il Safety Gate è il meccanismo di allerta rapida riguardante i prodotti non alimentari pericolosi. La segnalazione ufficiale arriva dalla Francia per un prodotto in particolare, venduto online su alcune piattaforme. (SAFETY GATE FOTO) – Notizie.com È così che sono finite nel mirino delle autorità europee le sticky hands, le manine appiccicose molto conosciute anche in Italia.

