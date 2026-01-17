Addio al prof Gurrieri Sua l’intuizione di collocare Moore in piazza S Marco

Prato piange la scomparsa del professor Francesco Gurrieri, avvenuta a Firenze all’età di 88 anni. Ricordato per la sua intuizione di collocare Moore in piazza S. Marco, il professore lascia un ricordo importante nella città. La comunità si stringe intorno alla memoria di un uomo che ha segnato con il suo contributo culturale e intellettuale.

Prato si commuove e sfoglia l’album dei ricordi dopo la morte a Firenze del professor Francesco Gurrieri all’età di 88 anni. L’architetto, accademico dell’università fiorentina, una delle massime espressioni del restauro e conservazione del patrimonio culturale aveva tessuto un legame forte e vivace con Prato. Per professione e amicizia. "Il più pratese tra i fiorentini e il più fiorentino tra i pratesi", così lui stesso si raccontava, già nel titolo della sua tesi di laurea "L’università tessile a Prato", svela l’attenzione ad una città che sul, piano culturale, rischiava di restare appannata dalla vicina Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

