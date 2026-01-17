Addio a Rocco Commisso | il presidente della Fiorentina si è spento a 76 anni

È deceduto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, all'età di 76 anni. Figura importante nel mondo del calcio, ha contribuito a rinnovare il club viola e a promuovere il talento nel panorama sportivo italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la Fiorentina e per i tanti che hanno seguito il suo percorso.

Il mondo del calcio italiano e internazionale si sveglia oggi con una notizia che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di Firenze. Rocco Commisso, l'uomo che ha guidato la Fiorentina con passione travolgente e piglio imprenditoriale, è deceduto all'età di 76 anni dopo aver combattuto a lungo contro problemi di salute. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito del club, confermando le voci che si rincorrevano nelle ultime ore. La famiglia ha voluto condividere questo momento di immenso dolore con un messaggio colmo di commozione rivolto a tutti i sostenitori della maglia viola.

Addio a Rocco Commisso, lutto per la Fiorentina e il calcio italiano

