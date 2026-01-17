Addio a Rocco Commisso aveva 76 anni | il messaggio di cordoglio dell’Inter

L’Inter ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, morto all’età di 76 anni. La società nerazzurra ha voluto condividere pubblicamente la propria vicinanza alla Fiorentina, il club da lui guidato, in un momento di lutto. La perdita di Commisso rappresenta un momento di riflessione per il calcio italiano, segnando la fine di un importante percorso nel mondo dello sport.

Rocco Commisso. L’ Inter ha voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza alla Fiorentina in un momento di grande dolore per il club viola. La notizia della scomparsa di Rocco Commisso ha colpito profondamente il mondo del calcio italiano, suscitando numerosi messaggi di cordoglio e solidarietà. Attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali, il club nerazzurro ha espresso il proprio pensiero nei confronti della famiglia Commisso e della società toscana: “ FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina in questo momento di lutto “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Valeria Fedeli è morta, addio all'ex ministra dell'Istruzione: aveva 76 anni. Fassino: «Aveva un male inesorabile». Il cordoglio di Meloni e Valditara

Leggi anche: Morto Rocco Commisso, presidente della Fiorentina: aveva 76 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Addio a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina; E’ morto Rocco Commisso, la Fiorentina dice addio al suo presidente. Il lutto del mondo del calcio; Rocco Commisso è morto, addio al presidente della Fiorentina: aveva 76 anni; Addio Rocco Commisso, morto il presidente della Fiorentina: Ci mancherai sempre.

Addio a Rocco Commisso, lutto per la Fiorentina e il calcio italiano - Il presidente della Fiorentina, imprenditore italoamericano di 76 anni, si è spento dopo un lungo periodo di ... msn.com