Adamo era lì solo per lavorare Salvini | Jonathan si è salvato la vita

In un contesto di tensione e incomprensioni, le parole di Salvini evidenziano la complessità di una vicenda che coinvolge persone e famiglie. Adamo era presente solo per lavorare, mentre emergono chiarimenti su quanto accaduto, tra cui la sorte di Jonathan e le affermazioni sulla presunta violenza. Questa situazione richiede attenzione e rispetto, per comprendere meglio i fatti e le implicazioni sociali che ne derivano.

"Mio cugino lascia tre figli, uno di pochi mesi. Non è vero che hanno picchiato il proprietario di casa. Adamo era un tipo normale, era lì per lavorare come fanno tutti". Alla reazione del parente della vittima si aggiungono però le prese di posizione di tutt’altro segno da parte della politica. A cominciare dal leader della Lega, Matteo Salvini: "Più legittima difesa di chi viene aggredito in casa in malo modo e si difende non esiste. Non riesco a trovare spazi per attaccare un ragazzo che ha difeso se stesso, la sua famiglia, i suoi affetti e la sua vita. Se rapinatori e ladri facessero un mestiere onesto non rischierebbero di morire". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

