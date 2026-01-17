Adam Kadyrov in terapia intensiva il giallo sul figlio del dittatore ceceno | È grave | lo portano a Mosca

Adam Kadyrov, figlio del leader ceceno Ramzan Kadyrov, si trova attualmente in terapia intensiva. La notizia, ancora non ufficiale, ha suscitato interesse nell'opinione pubblica, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La vicenda rimane al centro di un crescente interesse mediatico, con dettagli che al momento non sono stati confermati ufficialmente.

Adam Kadyrov, il figlio 18enne del dittatore ceceno Ramzan Kadyrov, sarebbe ricoverato in terapia intensiva. Come riporta il sito ucraino Ukrainska Pravda che cita fonti locali, il figlio di Kadyrov è stato coinvolto in un incidente stradale nella città russa di Grozny. Il giovane sarebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il canale Telegram dell’opposizione cecena Niyso sostiene che Kadyrov Jr. sta per essere trasferito a Mosca. Adam è uno dei figli più conosciuti del capo della repubblica russa di Cecenia, spesso al centro dell’attenzione mediatica per il suo ruolo pubblico nel regime del padre. 🔗 Leggi su Open.online

