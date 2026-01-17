Acquista un ecografo su internet ma non gli viene consegnato | medico truffato per 5mila euro

Un medico di Mantova ha acquistato un ecografo online, ma non ha ricevuto il prodotto, perdendo circa 5.000 euro. La polizia postale ha identificato il responsabile, un 40enne residente in Campania, che si è rivelato coinvolto in una truffa su una piattaforma di compravendita internet. Un episodio che mette in luce i rischi delle transazioni online e l’importanza di affidarsi a canali affidabili.

