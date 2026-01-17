Accoltellato in classe a La Spezia muore a 18 anni Il movente | La gelosia per una foto con una ragazza

Un ragazzo di 18 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato in una scuola a La Spezia. L’omicidio è stato causato da una lite legata a una foto con una ragazza, secondo quanto emerso nelle indagini. È stato fermato un giovane di 18 anni di origini marocchine, ritenuto responsabile dell’aggressione. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle scuole e sulle cause di conflitto tra giovani.

Fermato un 18enne di origini marocchine per l'omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto ieri all'istituto professionale Einaudi-Chiodo a La Spezia. Si sarebbe portato il coltello da da casa. L'aggressione sarebbe nata da un litigio per motivi sentimentali e di gelosia, esploso dopo una discussione in bagno avvenuta durante la ricreazione.

Accoltellato in classe da un compagno, muore uno studente di 18 anni - La Lega: 'Ora il decreto sicurezza' (ANSA) ... ansa.it

Accoltellato in classe a La Spezia, Abu muore a 19 anni. Gli altri studenti: «Atif lo ha inseguito per ucciderlo». Il movente: la foto con una ragazza - L'inseguimento in classe e anche fuori, poi la coltellata che ha trafitto la milza. msn.com

Studente 18enne di origini egiziane accoltellato a morte con una lama lunga 20 centimetri da un compagno di scuola coetaneo, di origini marocchine, in una classe dell'Istituto Chiodo-Einaudi della Spezia. Vicepremier Matteo Salvini e senatrice spezzina Stef - facebook.com facebook

Ha lottato per ore e ore tra la vita e la morte Youssef Abanoub, lo studente di origini egiziane accoltellato in classe a La Spezia: è morto in serata x.com

