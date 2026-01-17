Accoltellato e dato alle fiamme 53enne trovato morto in un parco

Un uomo di 53 anni è stato ritrovato senza vita in un parco a Carbonia, dopo essere stato vittima di un’aggressione che ha coinvolto un coltello e un incendio. L’episodio si è verificato nella notte e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, ancora sconvolta dall’accaduto.

(Adnkronos) – Accoltellato e dato alle fiamme, un uomo di 53 anni è stato trovato morto questa notte in un parco a Carbonia. L’allarme è scattato per un incendio all’interno del parco Rosmarino: a bruciare non erano piante, ma un corpo umano. Le fiamme stavano aggredendo le gambe di Giovanni Musu, 53 anni di Carbonia, i soccorritori l’hanno trovato già privo di vita. Nella parte alta del corpo c’erano evidenti segni di coltellate e il fuoco probabilmente era stato appiccato per nascondere le tracce. I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per scoprire cosa sia successo e chi sia l’autore dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

