A La Spezia, un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un coetaneo a scuola. L’aggressore ha ammesso di aver agito per motivi legati a fotografie condivise. Davanti al magistrato, Zouhair Atif ha confermato l’omicidio, mentre lo zio della vittima ha riferito che l’aggressore aveva già portato il coltello in classe in passato.

Davanti al magistrato, Zouhair Atif ha ammesso di aver ucciso il suo compagno. Lo zio di Youssef Abanoub: "Non era la prima volta che quel ragazzo portava il coltello in classe. I suoi compagni lo possono confermare" Sarebbero alcune fotografie il movente dell'omicidio di Youssef Abanoub, lo studente 18enne di origini egiziane accoltellato all'interno dell'Istituto professionale "Domenico Chiodo" di La Spezia, per il quale è accusato il 19enne Zouhair Atif, marocchino residente ad Arcola, studente della stessa scuola. Davanti al magistrato, Atif ha ammesso di aver ucciso il suo compagno di scuola perché "non doveva fare quello che ha fatto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Accoltellato a scuola a La Spezia, il 19enne arrestato: "L'ho colpito per alcune fotografie"

