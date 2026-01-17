Accoltellamento in aula a La Spezia | morto uno studente Salvini | Al lavoro per misure ancora più restrittive e tolleranza zero

Un episodio di violenza in una scuola di La Spezia ha portato alla morte di uno studente durante un accoltellamento in aula, sotto gli occhi dei compagni. L’evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza scolastica, con le autorità che annunciano misure più rigorose e una politica di tolleranza zero. La vicenda evidenzia la necessità di interventi mirati per garantire ambienti scolastici più sicuri e controllati.

Un'aggressione in classe, sotto gli occhi dei compagni, ha riportato al centro dell'attenzione il tema della sicurezza nelle scuole. A La Spezia, uno studente di 18 anni ha accoltellato un coetaneo di 19, deceduto nella serata di ieri. L'episodio è avvenuto durante l'orario scolastico e ha coinvolto due studenti di origini diverse: marocchina l'aggressore, egiziana la vittima. Sulla vicenda è intervenuto il vicepremier Matteo Salvini, che ha parlato pubblicamente di un fatto "gravissimo e preoccupante", sottolineando come l'ambiente scolastico debba restare un luogo dedicato allo studio, non all'introduzione di armi.

La Spezia, morto lo studente di 19 anni accoltellato in classe: fermato un compagno, ha confessato - Non ce l'ha fatta Youssef Abanoub, il 19enne di origine egiziana che ieri mattina, 16 gennaio, era stato accoltellato in classe da un coetaneo. tag24.it

Accoltellato in classe per rivalità in amore: morto il 18enne - Uno studente di 18 anni è stato accoltellato all'interno dell’istituto Einaudi- primocanale.it

Leggi qui https://www.zmedia.it/lite-a-scuola-finisce-nel-sangue-studente-ucciso-a-coltellate/ Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’accoltellamento sarebbe avvenuto in aula, al termine di un diverbio tra coetanei, probabilmente per motivi sentiment - facebook.com facebook

Vicinanza alla famiglia del giovane studente accoltellato da un suo compagno di classe di origine marocchina, che lo ha colpito senza pietà dopo un banale diverbio in aula. Fatti di questo tipo sono gravissimi, soprattutto quando avvengono all’interno di una s x.com

