Accoltella studente a Sora e fugge

Nella giornata di ieri, uno studente è stato ferito con un coltello davanti al Liceo Artistico di Sora, in provincia di Frosinone. L'aggressore è fuggito immediatamente dopo l'incidente e al momento è ancora ricercato dalle forze dell'ordine. La situazione rimane sotto controllo mentre si prosegue con le indagini per identificare e catturare il responsabile.

11.52 E' ancora in fuga e si cerca l'aggressore che ieri ha accoltellato uno studente davanti al Liceo Artistico di Sora, in provincia di Frosinone. Un giovane, dopo una breve discussione, ha aggredito uno studente 17enne minacciandolo con un coltello puntato alla gola e procurandogli delle escoriazioni Dopo una colluttazione, l'aggressore si è dileguato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Non si tratterebbe di una lite tra compagni: l'aggressore non sarebbe infatti uno studente della scuola e il 17enne non lo conosceva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Sora, studente accoltellato davanti a scuola: caccia all’aggressore Leggi anche: Genova, accoltella l'ex compagna e fugge: trovato nella notte Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Un altro studente accoltellato davanti a scuola - Uno studente di 17 anni è stato accoltellato da un giovane davanti al liceo artistico di Sora, in provincia di Frosinone. msn.com

