Accoltella e uccide il compagno Abanoub Youssef a scuola | Poi si è seduto e rideva La lite in bagno la fuga e il messaggio | Domani ti aggiusto io

Una lite tra studenti si è trasformata in tragedia presso l’istituto Einaudi-Chiodo a La Spezia, dove un giovane ha accoltellato e ucciso il compagno Abanoub Youssef durante la ricreazione. La vittima è stata ferita al torace e, dopo l’aggressione, l’aggressore si è seduto e ha riso. L’episodio, seguito da una fuga e da un messaggio minaccioso, ha sconvolto la comunità scolastica e le autorità.

La Spezia, istituto professionale Einaudi-Chiodo. Una coltellata al torace, intorno a mezzogiorno, durante la ricreazione. E Abanoub Youssef, 19 anni, si è accasciato al suolo. Poi è scoppiato il caos: un bagno di sangue davanti alla porta dell'aula, il prof che insegue l'aggressore in corridoio, i compagni sotto choc. Il giovane è morto per la grave ferita nella serata di ieri, venerdì 16 gennaio. Tutto per una foto pubblicata sui social che ritraeva la vittima insieme alla fidanzata dell'aggressore, Atif Zouhair, secondo quanto detto proprio da lui. Un motivo che lascia l'amaro in bocca e il dolore nel cuore.

Morto lo studente di La Spezia accoltellato da un compagno di classe. L’invito alla preghiera e al silenzio del Vescovo - Abanoub Youssef, 19 anni, è stato accoltellato da un compagno a La Spezia. famigliacristiana.it

Morto lo studente accoltellato in classe: aggressore arrestato, ha portato l’arma da casa - Youssef Abanoub, 19 anni, è deceduto all’ospedale dove era ricoverato in condizioni critiche. lanazione.it

