Accadde oggi | 17 gennaio in onda la prima puntata di ‘Casa Vianello’

Il 17 gennaio segna la messa in onda della prima puntata di ‘Casa Vianello’, una delle sitcom italiane più amate. La serie racconta le quotidianità di Sandra e Raimondo Vianello, con un tono semplice e realistico. La conclusione di ogni episodio, con Sandra che si lamenta della sua vita monotona, è diventata un’icona della televisione italiana. Questo anniversario ricorda l’inizio di una produzione che ha lasciato un segno nel panorama culturale del paese.

Casa Vianello è stata la sitcom più famosa e longeva della storia della televisione italiana. Rrasmessa sulle reti Mediaset dal 1988 al 2007, era ambientata nell’immaginario appartamento dei due simpaticissimi coniugi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. La prima puntata andò in onda domenica 17 gennaio 1988 alle ore 19:05 su Canale 5; da quel momento furono registrate ben sedici stagioni, per un totale di 389 episodi.La prima stagione della sitcom fu realizzata presso lo studio Clodio della Cerrato Compagnia Cinematografica a Roma, città nella quale vivevano i coniugi Vianello. Dalla seconda stagione, Sandra e Raimondo si trasferirono a Milano, per cui la registrazioni si tennero presso gli studi di Cologno Monzese, sotto la supervisione di Fatma Ruffini. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

