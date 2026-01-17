Accadde oggi | 17 gennaio in onda la prima puntata di ‘Casa Vianello’

Il 17 gennaio segna la messa in onda della prima puntata di ‘Casa Vianello’, una delle sitcom italiane più amate. La serie racconta le quotidianità di Sandra e Raimondo Vianello, con un tono semplice e realistico. La conclusione di ogni episodio, con Sandra che si lamenta della sua vita monotona, è diventata un’icona della televisione italiana. Questo anniversario ricorda l’inizio di una produzione che ha lasciato un segno nel panorama culturale del paese.

Casa Vianello è stata la sitcom più famosa e longeva della storia della televisione italiana. Rrasmessa sulle reti Mediaset dal 1988 al 2007, era ambientata nell’immaginario appartamento dei due simpaticissimi coniugi Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. La prima puntata andò in onda domenica 17 gennaio 1988 alle ore 19:05 su Canale 5; da quel momento furono registrate ben sedici stagioni, per un totale di 389 episodi.La prima stagione della sitcom fu realizzata presso lo studio Clodio della Cerrato Compagnia Cinematografica a Roma, città nella quale vivevano i coniugi Vianello. Dalla seconda stagione, Sandra e Raimondo si trasferirono a Milano, per cui la registrazioni si tennero presso gli studi di Cologno Monzese, sotto la supervisione di Fatma Ruffini. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 17 gennaio, in onda la prima puntata di ‘Casa Vianello’ Leggi anche: Almanacco 17 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno Leggi anche: Almanacco | Sabato 17 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Almanacco | Sabato 17 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 15 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 17 e il 18 gennaio; Volti di donna. Nella Trieste della Belle Époque. Almanacco | Sabato 17 Gennaio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Su Canale 5 viene trasmessa la prima puntata di Casa Vianello con un successo tale che l'ultima puntata della sitcom sarà mandata in onda (nel 2007) dopo 16 stagioni e 337 puntate (19 anni dopo): rico ... modenatoday.it

17 Gennaio: oroscopo segno per segno e almanacco - Chi è nato in questo giorno è una persona carismatica e originale, dotata di uno spirito pionieristico che la spinge a esplorare nuove strade senza timore del giudizio altrui. veronasera.it

ACCADDE OGGI Il 16 gennaio del 2007 a #Napoli venne ucciso il 16enne Luigi Sica. #Vittimainnocente della #criminalità. Venne barbaramente accoltellato per una lite per futili motivi tra adolescenti. Quella sera, in via Santa Teresa degli Scalzi, punto di ritro - facebook.com facebook

ACCADDE OGGI, Lunedì 16 Gennaio 2023 Arrestato Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra latitante da 30 anni Sfoglia l'archivio storico -> archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standa… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.