Abusata in auto dopo la serata in discoteca

A Perugia, la notte del 17 gennaio 2025, una persona è stata abusata in auto dopo aver trascorso la serata in discoteca. Un episodio che evidenzia come momenti di svago possano trasformarsi in situazioni di pericolo. È importante sensibilizzare sull’importanza della sicurezza e della tutela in contesti di socialità, evitando che eventi del genere si ripetano.

Perugia, 17 gennaio 2025 – La serata in un locale, il passaggio per ritornare a casa che si trasforma in un incubo. Ha denunciato di essere stata abusata in auto da un uomo che avrebbe dovuta riaccompagnarla, una trentenne che sarebbe rimasta vittima di violenza nella notte tra venerdì e sabato scorso. Violenza sessuale ai danni di una giovane donna, Via Crocefisso 21, Carabinieri e divisone scientifica sul posto per effettuare i rilievi, Milano, 30 Novembre 2025, AnsaAndrea Fasani La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di violenza sessuale. Individuato il presunto aggressore, mentre le indagini procedono a pieno ritmo per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Abusata in auto dopo la serata in discoteca” Leggi anche: Abusata da un amico dopo la serata in discoteca. La giovane gli aveva chiesto un passaggio a casa Leggi anche: Vince chi sfascia di più l’auto a colpi di casco: vandali scatenati dopo la serata in discoteca Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. “Abusata in auto dopo la serata in discoteca”. “Abusata in auto dopo la serata in discoteca” - Perugia, 17 gennaio 2025 – La serata in un locale, il passaggio per ritornare a casa che si trasforma in un incubo. msn.com

