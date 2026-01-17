a2 femminile basket girls con sicily by car uno scontro che diventa cruciale

Il Basket Girls Ancona ha iniziato il campionato 2026 di serie A2 femminile con una sconfitta casalinga contro Ragusa, squadra più forte e preparata. La partita, valida per il girone B, ha mostrato alcune criticità da affrontare, ma rappresenta anche un punto di partenza per migliorare le prestazioni. Con il supporto di Sicily By Car, le ragazze anconetane sono chiamate a lavorare con costanza per affrontare le sfide future.

Si è aperto con una sconfitta interna contro un Ragusa più forte il 2026 del Basket Girls Ancona, impegnato nel girone B di serie A2 femminile. Al PalaScherma le siciliane sabato scorso hanno vinto 42-59 in quella che era anche la prima partita del girone di ritorno. Ma il bilancio fino a ora non è negativo per le biancorosse, dopo la soffertissima salvezza dello scorso anno. Ancona ha 8 punti in classifica, e con Alcamo e Trieste precede Treviso che è ultima con 4 punti. La graduatoria però è cortissima: le prime se ne sono ormai inesorabilmente andate. ma poi nello spazio di due punti ci sono ben sette formazioni: il Basket Girls sponsorizzato MooneyGo è ad appena due lunghezze dal sesto posto occupato dal Vicenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

