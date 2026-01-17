A Testa Alta puntata finale | i segreti di Cecilia e l’arresto di Virginia

Nell’ultimo episodio di A Testa Alta, vengono svelati i dettagli sulla cattura della preside Virginia e i retroscena della protagonista Cecilia. La puntata conclude la stagione con momenti di tensione e rivelazioni che approfondiscono le dinamiche tra i personaggi, offrendo uno sguardo completo sulla trama e sugli eventi che hanno caratterizzato questa serie.

La puntata finale di A testa alta sarà ricca di emozioni, brividi e colpi di scena con l'arresto della preside Virginia e i segreti di Cecilia. A testa alta, la fiction di canale 5 con Sabrina Ferilli nei panni della preside Virginia Terzi, continua a convincere il pubblico. Dopo il grande successo ottenuto con la prima puntata, gli ascolti del secondo appuntamento hanno confermato il gradimento del pubblico che, mercoledì 21 gennaio 2026, scopriranno la verità sul video intimo della preside diffuso online.

