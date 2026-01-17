A Stromboli è un lusso anche morire | cimitero pieno e rischio di dover seppellire i propri cari su un' altra isola

A Stromboli, il cimitero è ormai saturo, rendendo difficile seppellire i defunti sull'isola. La crescente affluenza e le limitate possibilità di spazio pongono sfide importanti per le famiglie locali. Questa situazione evidenzia le difficoltà logistiche e il senso di perdita condiviso dalla comunità, accentuando il legame tra l’isola e i suoi abitanti in un momento di particolare delicatezza.

A Stromboli anche morire è diventato un lusso. La recente scomparsa di Roberto Cusolito, noto pescatore vero e proprio simbolo dell'isola, ha riacceso i riflettori su un problema che rischia di rendere ancora più doloroso il distacco dal proprio caro defunto. Veniamo al punto: il locale cimitero non è più in grado di ospitare nuove sepolture. Tutti i posti sono occupati o già prenotati e il rischio, in caso di un nuovo decesso, è di dover tumulare su un'altra isola. I familiari di Cusolito hanno temuto proprio di dover prendere l'aliscafo per poter portare un fiore sulla tomba del proprio caro.

