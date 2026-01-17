A Sora studente ferito al collo con un coltello all’ingresso della sua scuola Non è grave

A Sora, uno studente è rimasto ferito al collo con un coltello all’ingresso della scuola. Fortunatamente, le condizioni sono considerate non gravi. Questa vicenda si aggiunge a quanto accaduto recentemente a La Spezia, dove un giovane ha perso la vita in circostanze simili. Eventi di questo tipo evidenziano l’importanza di interventi preventivi e di un’attenzione costante alla sicurezza nelle scuole.

All'indomani della morte prematura di Youssef Abanoub, studente 18enne di La Spezia per mano di un coetaneo che lo ha accoltellato in classe dopo un litigio per una ragazza, arriva un'altra notizia di violenza e armi da taglio. Questa volta da Sora, in provincia di Frosinone: stamattina un ragazzo di 17 anni, è stato è colpito con una coltellata davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. Dove stava entrando. Le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri della Compagnia di Sora stanno indagando per risalire all'aggressore che si sarebbe reso protagonista di una accesa discussione con lo studente.

