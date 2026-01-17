A Pescasseroli l' evento targato Sci Club Madonna del Monte di Piglio

Domenica 18 gennaio, Pescasseroli ospiterà il “Campus scuola di sci e snowboard” organizzato dallo Ski Academy Madonna del Monte di Piglio. L’evento, che si svolge ogni anno, offre ai partecipanti l’opportunità di migliorare le proprie tecniche sulla neve in un contesto naturale e tranquillo. Una proposta rivolta a sciatori e snowboarder di ogni livello, con attenzione alla sicurezza e alla formazione tecnica.

Prende il via domenica 18 gennaio il "Campus scuola di sci e snowboard" organizzato dallo Ski Academy Madonna del Monte di Piglio (FR) che si terrà quest'anno a Pescasseroli. Anche quest'anno c'è da registrare un clamoroso boom di iscrizioni per lo stage che si concluderà venerdì 23. Il successo è confermato dai numeri: saranno circa ottanta i ragazzi partecipanti, tutti ragazzi di età compresa tra i nove e i diciassette anni provenienti per la stragrande maggioranza dai centri della provincia di Frosinone come Anagni, Fiuggi, Piglio, Ferentino, Serrone, Paliano nonché da Roma, Anzio, Valmontone e Genazzano.

