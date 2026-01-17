A Pantano iniziati lavori al marciapiede

Sono iniziati i lavori di rifacimento del marciapiede in via Fratelli Bandiera a Pantano. L’intervento, richiesto dai residenti e dal Quartiere, mira a migliorare il decoro urbano e garantire maggiore sicurezza in una zona molto frequentata. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessora Mila Della Dora hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che contribuisce a valorizzare e rendere più sicura la comunità locale.

"È stato avviato in questi giorni il rifacimento del marciapiede in via Fratelli Bandiera – spiegano il sindaco Andrea Biancani e l'assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora -: è un intervento atteso e voluto dai residenti e dal Quartiere di Pantano, finalizzato a restituire decoro urbano e soprattutto sicurezza in una strada molto vissuta dai residenti". L'opera ha un valore complessivo di circa 35mila euro e rientra in una programmazione complessiva del valore di circa 2milioni di euro che vede l'amministrazione comunale impegnata nel monitoraggio e nel ripristino delle situazioni più critiche della città.

