A Milano in 4 mila attendono il destino delle loro case travolte dalle inchieste Per ora tutto fermo

A Milano, circa 4.000 persone attendono chiarimenti sul futuro delle loro abitazioni, travolte da inchieste e incertezze. La situazione resta ferma, senza sviluppi concreti. La recente dichiarazione di Filippo Oriana, che ha paragonato la situazione a una “befana con la calza vuota”, riassume la delusione generata dall’incontro tra il sindaco e il comitato delle famiglie, che non ha portato a risposte definitive.

"La befana ha portato una calza vuota". La battuta di Filippo Oriana vale più di un commento articolato sull'incontro di martedì tra Anna Scavuzzo e il comitato Famiglie sospese preceduto da annunci del sindaco, proprio all'Epifania, che facevano intravedere una soluzione. Dalla titolare dell'Urbanistica è arrivato alle famiglie l'invito a mantenere un contatto stabile con l'amministrazione. Troppo poco per Oriana che sottolinea la gravità in cui continua a trovarsi l'edilizia in città: "Palazzo Marino ha individuato il rimedio nella riproposizione dell'istanza per sanare i progetti, una procedura complessa, bisogna rivedere gli oneri di urbanizzazione: ci saremmo attesi un segnale sui tempi per il via libera alla nuova domanda che dovrebbe essere licenziata in due massimo tre mesi, ma non si sono avute risposte".

