A Milano ci sono supermercati per chi è in povertà assoluta | come funzionano

In Italia, numerose persone incontrano difficoltà nel soddisfare bisogni fondamentali come cibo e riscaldamento. A Milano, alcuni supermercati dedicati offrono supporto a chi vive in condizioni di povertà assoluta. Questi esercizi funzionano come punti di accesso a beni di prima necessità, contribuendo a garantire un minimo di sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Oltre 5,7 milioni di persone in Italia vivono in condizione di povertà assoluta: non riescono a sostenere le spese minime essenziali, come alimentazione e riscaldamento, per uno standard di vita dignitoso. Per aiutare chi si trova in questa condizione, Fondazione Progetto Arca negli ultimi 3 anni ha avviato il modello del “Market solidale”: a Milano sono tre (viale Bodio, via Capri, via Sammartini) e nel Milanese c’è anche quello di Rozzano. Sono presenti anche a Napoli, Bari, Faenza e Ragusa. Da domenica 18 gennaio fino al 7 febbraio chi vuole può inviare un sms al numero 45584 o chiamarlo da rete fissa per dare il proprio sostegno all’offerta dei Market solidali: potrà così contribuire a garantire generi di prima necessità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

