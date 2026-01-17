A Mario Draghi il premio Carlo Magno

Nel 2026, il Premio internazionale Carlo Magno sarà conferito a Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea, riconoscendone il contributo significativo all'unità europea. Questo prestigioso riconoscimento celebra il suo impegno nel promuovere stabilità e cooperazione tra i paesi europei, consolidando il suo ruolo come figura di rilievo nel processo di integrazione continentale.

16.23 Il Premio internazionale Carlo Magno, "Karlpreis", andrà nel 2026 all'ex presidente della Bce Mario Draghi, per la "grande" opera svolta per l'unità europea. Lo ha annunciato l'organizzazione del premio che viene conferito ad Aquisgrana. "Questa decisione arriva in un momento in cui l'Europa ha molti nemici, forse più che mai, sia interni che esterni", ha affermato Draghi in un videomessaggio, "estremamente grato" per il premio. "Dobbiamo diventare più forti", ha ammonito l'ex premier. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

