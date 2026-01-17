A Mario Draghi il Premio Carlo Magno 2026

Il Premio Carlo Magno 2026 è stato conferito al professor Mario Draghi, riconoscendone il ruolo di rilievo nel panorama economico e politico europeo. Ex presidente della Banca centrale europea e ex primo ministro della Repubblica italiana, Draghi ha contribuito in modo significativo alla stabilità finanziaria e alle politiche comunitarie. Questa onorificenza sottolinea il suo impegno nel promuovere valori di cooperazione e sviluppo in Europa.

" Il premio Carlo Magno 2026 è stato assegnato al professor Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea ed ex primo ministro della Repubblica italiana". È l'annuncio fatto dal comitato del Karlspreis. La cerimonia di premiazione si terrà il 14 maggio 2026 ad Aquisgrana, in Germania. Nelle motivazioni di assegnazione del premio, il Comitato Direttivo sottolinea "l'apprezzamento di un'opera eccezionale al servizio dell'Unione Europea e in riconoscimento dei suoi meriti storici per la preservazione, il consolidamento e lo sviluppo dell'Unione economica e monetaria europea come elemento centrale e indispensabile dell'integrazione".

