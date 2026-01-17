A Mario Draghi il premio Carlo Magno 2026 per la sua grande azione a sostengo dell’Ue
Il premio Carlo Magno 2026 sarà assegnato a Mario Draghi in riconoscimento del suo impegno a favore dell’unità europea. L’onorificenza, conferita a Berlino, sottolinea il ruolo di Draghi nel promuovere la cooperazione e la stabilità all’interno dell’Unione Europea. La cerimonia si svolgerà nel contesto delle iniziative volte a rafforzare i valori e le integrazioni europee.
Berlino, 17 gennaio 2026 – A Mario Draghi sarà conferito il premio internazionale Carlo Magno 2026 per il servizio reso all'unità europea. Lo hanno annunciato gli organizzatori del prestigioso riconoscimento, la cui cerimonia di premiazione avrà luogo il 14 maggio nella Sala dell'Incoronazione del Municipio di Aquisgrana. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Internazionale del Karlpreis ha elogiato l'ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex premier italiano per aver " raggiunto grandi risultati per l'Europa con determinazione e risolutezza". Draghi è uno "scienziato e un manager", ha spiegato Armin Laschet, politico della Cdu e presidente della Direzione del Premio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
