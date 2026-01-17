A che ora partono Paris e gli azzurri nella discesa di Wengen 2026 | n di pettorale tv streaming

La discesa libera di Wengen 2026 si svolgerà sabato 17 gennaio, con gli atleti italiani pronti a competere. La partenza è prevista alle ore 11:30, con il pettorale n. 7 per gli azzurri. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e disponibile in streaming su vari piattaforme. È un appuntamento importante della Coppa del Mondo maschile, che vede gli sciatori affrontare una delle piste più prestigiose.

Ambizioni importanti per l’Italia in vista della prestigiosa discesa libera di Wengen, in programma sabato 17 gennaio e valevole per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. Tutto pronto al Lauberhorn per una delle grandi classiche del Circo Bianco, in cui gli uomini jet affronteranno la quarta prova stagionale del circuito maggiore in questa specialità. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 Giovanni Franzoni si presenterà al cancelletto di partenza con tante aspettative, dopo aver dominato entrambe le prove cronometrate e vinto il supergigante, ma ripetersi anche in discesa libera si preannuncia un’impresa estremamente complicata anche a causa di un pettorale forse troppo alto (il 28) che potrebbe penalizzarlo nel caso in cui le condizioni meteo dovessero peggiorare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora partono Paris e gli azzurri nella discesa di Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streaming Leggi anche: A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streaming Leggi anche: A che ora partono Paris e gli azzurri nella discesa di Val Gardena 2025: programma esatto, n. di pettorale, tv Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Quando partono Paris e gli azzurri nella discesa di Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tv; LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: azzurri da non credere, tre ai primi tre posti! E Franzoni rifila a tutti distacchi abissali…; A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streaming; LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni ci riprova, Paris cerca risposte sulla sua salute. Quando partono Paris e gli azzurri nella discesa di Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tv - Ambizioni importanti per l'Italia in vista della prestigiosa discesa libera di Wengen, in programma sabato 17 gennaio e valevole per la dodicesima tappa ... oasport.it

Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tv - Venerdì 16 gennaio andrà in scena il superG maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. oasport.it

Sci: cdm; Paris 3/o nella prova di discesa libera in Val Gardena - L'azzurro Domnik Paris ha realizzato il terzo tempo nella prima prova cronometrata in vista delle discese di cdm di giovedi' e sabato in programma sulla pista Saslong, in Val Gardena. ansa.it

Disneyland Paris Hai visto le nuove date disponibili #viaggidigruppo www.gitemania.com - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.