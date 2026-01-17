A che ora parte Sofia Goggia oggi discesa Tarvisio 2026 | n di pettorale tv streaming

Sofia Goggia parteciperà alla discesa libera di Tarvisio 2026, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara avrà luogo oggi, con orario di partenza ancora da confermare, e sarà possibile seguirla in diretta televisiva e streaming. Dopo le prove cronometrate, si attende l’inizio della competizione, che segna il ritorno della pista friulana nel circuito internazionale dopo quindici anni.

Sofia Goggia sarà il punto di riferimento dell'Italia nella discesa libera femminile di Tarvisio, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo le due prove cronometrate sulla pista friulana, che torna nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quindici anni di assenza, si entra nel vivo del fine settimana sulle nevi italiane. Si preannuncia grande spettacolo su una pista esigente e che metterà a dura prova tutte le atlete, dove portare fino in fondo la velocità sarà davvero determinate.

